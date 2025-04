Romina Power in splendida forma grazie alla dieta “miracolosa”: -3kg in 3 giorni

Romina Power segue una dieta “miracolosa”, che consente di perdere peso in soli 3 giorni: scopriamo qual è e cosa mangia.

Nonostante il naturale scorrere del tempo, Romina Power appare sempre in splendida forma. Il merito è della dieta che segue di tanto in tanto per tre giorni: scopriamo qual è questo regime alimentare “miracoloso” e soprattutto quali sono i pro e i contro.

Romina Power: la dieta “miracolosa” dell’ex moglie di Al Bano

Classe 1951, Romina Power è ancora oggi una bellissima donna. Il suo corpo, com’è normale che sia, non è più quello di un tempo, ma questo non significa che non sia in perfetta forma. Stando a quanto sostengono i beninformati, il suo segreto è la dieta che segue di tanto in tanto, un regime alimentare particolare che osserva solo per tre giorni ma che le consente di depurarsi.

Come tanti altri Vip, Gwyneth Paltrow in primis, l’ex moglie di Al Bano segue la dieta liquida. Prima di vedere come funziona, una precisazione è d’obbligo: è un regime non equilibrato, che deve sempre essere consigliato e supervisionato da un medico. Non a caso, non si può seguire in modo continuativo, ma per tre giorni al massimo.

Il motivo è presto detto: questa dieta, come suggerisce il nome, prevede per lo più cibi in forma liquida. Dai centrifugati ai frullati, passando per le zuppe e le tisane: soltanto a cena, è concessa una porzione di carne o pesce.

Come funziona la dieta liquida: menù tipo

La dieta di Romina Power consente di perdere 3 chili in 3 giorni, ma una precisazione è d’obbligo. Assumendo per lo più alimenti liquidi, il corpo appare più asciutto, ma non è la massa grassa a calare. Si perdono liquidi e l’effetto yo-yo è garantito, specialmente se finite le restrizioni si torna a mangiare ogni tipo di cibo.

Sicuramente è un regime depurativo, che consente di migliorare anche la pelle, ma resta sbilanciato e non salutare. Non a caso, ribadiamo che si può seguire per tre giorni al massimo. Di seguito, un menù tipo: