La regola del silenzio è utilizzata da molti personaggi potenti: vediamo come funziona questa tecnica e come riesce ad aumentare l’autostima.

Quasi tutti i personaggi che hanno raggiunto una posizione importante hanno un’autostima che tocca picchi stellari. Molti di loro, almeno quelli che lo hanno confessato, sono riusciti a raggiungere gli scopi che si erano prefissati seguendo la regola del silenzio: scopriamo come funziona e perché può rivelarsi vincente anche nella vita di tutti i giorni.

Regola del silenzio: come funziona?

La regola del silenzio impone una sola norma: aspettare tra i 15 e i 30 secondi prima di dare una risposta. Che si tratti di un quesito importante o meno, questo temporeggiare garantisce al soggetto l’acquisizione di maggiore autostima. Non si tratta soltanto di prendere tempo, ma di sfruttare lo stesso per fornire una replica sensata e non legata all’impulsività del momento.

Quante volte, ad esempio, vi è successo di rispondere di getto ad una domanda e pentirvi, poco dopo, della risposta data? La regola del silenzio garantisce di interrompere questo circolo vizioso e, come se non bastasse, di accrescere la propria autostima.

Tim Cook, Elon Musk e Jeff Bezos sono tre personalità molto influenti, con caratteri opposti. Eppure, tutti e tre si sono ritrovati a mettere in pratica questa tecnica con diversi benefici, legati sia al successo lavorativo che a quello personale. Non solo, l’hanno applicata a qualsiasi ambito, perfino alle riunioni, riuscendo ad avere tra le mani la completa gestione dell’incontro.

Perché la regola del silenzio aumenta l’autostima?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: in che modo la regola del silenzio aumenta l’autostima? Semplice: durante i 15/30 secondi di attesa, l’interlocutore, seppure in imbarazzo, darà maggior peso alle parole che usciranno dalla bocca. Di conseguenza, il soggetto che deve rispondere sarà in grado di gestire la situazione e si sentirà più apprezzato dall’altro. Jeff Bezos, ad esempio, prima delle riunioni aziendali si prende fino a 30 minuti di tempo per leggere tutti i resoconti, senza aprire bocca. In questo modo, i presenti hanno la possibilità di ricontrollare tutto senza interruzioni e, se necessario, prendere appunti per apportare modifiche.

