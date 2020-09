Premiata anche agli Emmy Awards, Succession è la serie TV che racconta le vicende della potete famiglia Roy: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Appena arrivata sul piccolo schermo Succession ha subito conquistato il pubblico e la critica, tanto da essere anche candidata al Premio per la Miglior serie drammatica agli Emmy Awards 2019. Ha però dovuto fare i conti con Il Trono di Spade che si è aggiudicato il premio. Poco male, perché Succession si è rifatta un anno dopo, aggiudicandosi l’Emmy Awards proprio per la Miglior serie drammatica e uno dei suoi protagonisti, Brian Cox, quello per il Miglior attore in una serie drammatica.

Succession: la trama della serie TV

Ma di cosa parla Succession? La serie TV, che è stata ideata da Jesse Armstrong, ha come protagonista la potente famiglia Roy, che è proprietaria di uno dei più importanti e grandi network mediatici del mondo.

La famiglia Roy è composta da Logan, dalla moglie Marcia e dai quattro figli che lui ha avuto dai precedenti matrimoni. Il magnate Logan è alle prese con una serie di problemi saluti, i figli cercano in modi differenti di trarre il maggiore profitto possibile dalla ormai prossima successione.

Ciò che più colpisce di Succession è quanto appaia reale, ma soprattutto il fatto che sia pieno di colpi di scena e intrighi, che non possono che incollare lo spettatore allo schermo.

Succession: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo del protagonista, Logan Roy, è come detto in precedenza Brian Cox (premiato per questo ruolo agli Emmy Awards 2020), al suo fianco troviamo Hiam Abbass nelle vesti di Marcia Roy.

Nel cast di Succession lavorano anche Nicholas Braun, Kieran Culkin, Peter Friedman, Natalie Gold, Matthew Macfadyen, Alan Rick, Parker Sawyers, Sarah Snook, Jeremy Strong, Rob Yang, Dagmara Dominczyk, Arian Moayed e J. Smith-Cameron

