Parigi, città di moda ed intuizioni fashion ha creato un suo personale look, uno stile alla parigina: ecco outfit e accessori per realizzarlo.

Scanzonato, apparentemente svogliato ma attento al dettaglio per lanciare il prossimo trend, così è lo stile parigino. Uno style che rappresenta il mood delle parigine, un giorno minuziosamente attente alla scelta dell’outfit e l’altro ancora con un look da ho preso la prima cosa che ho trovato nell’armadio. Una filosofia di vita che diventa uno stile da ostentare senza timore, e a cui possiamo romanticamente ispirarci. E Instagram, se prendere un aereo e perderci tra le strade e le rue di Parigi non ci è possibile, sa certamente aiutarci.

Stile parigino: cosa non deve mancare al look

Alle donne parigine piace molto essere chic, ma senza esagerare: non dicono di no al jeans, al dolcevita da abbinare ad un blazer, ma difficilmente vedrete abbinarci un paio di tacchi, soprattutto per gli street look.

Quindi, per imparare lo stile parigino dobbiamo pensare ad accostamenti quanto più originali e semplici: ballerine, Converse, stivaletti bassi si sposano nella perfetta armonia parigina con trench e cappotti dalle nuance evergreen come quella cammello.

Stile parigino: come realizzarlo

Su Instagram ci sono diversi account dedicati proprio alla moda parigina, e per noi possono essere una grande fonte d’ispirazione non solo per cogliere l’essenza di questo look parisienne, ma anche per copiare qualche look.

– Uno di questi account è Parisieninparis: scatti improvvisati di ragazze parigine colte proprio quella quotidianità delle loro giornate, un profilo utile per adocchiare qualche street look.

Un look autunnale comodo e che possiamo rubare è quello denim, camicia, converse e shopper: la tenuta perfetta, chic e comoda per andare a lavoro.

– Ma se desideriamo un look più bon ton, attento e ricercato per occasioni più particolari, sappiate che la giacca, attillata, classica o blazer sarà la vostra migliore amica. Le donne parigine amano indossarla su capi basic, così da mettere in risalto il contrasto elegante: uno dei tanti look glamour che potete trovare su parisfashion.al.

– E se lo street look diventasse elegante? A Parigi tutto è possibile! Come ci mostra il profilo paris.street.fashion, è la scelta di tessuti e colori neutri a fare la differenza, nonché un certo savoir fare: avreste mai detto che una giacca lunga e oversize, insieme ad un basco potesse rendere elegante una felpa di lana e un pantalone skinny?