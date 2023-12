Non solo gossip e amori: Stefano De Martino riesce a far parlare e mandare in tilt il web anche per la sua simpatia e il suo fisico…

Che Stefano De Martino, negli anni, abbia capito come far parlare di sé, ormai è evidente. Partito dalla scuola di Amici come ballerino, l’uomo è riuscito a scalare vette impensabili nel giro di pochissimi anni trasformandosi in un abilissimo presentatore tv. Bravo e bello, l’ex di Belen sa il fatto suo anche sui social dove nelle ultime ore si è esibito facendo andare in tilt soprattutto le donne…

Stefano De Martino, il fisico da urlo fa impazzire il web

Stefano De Martino

Il conduttore di ‘Bar Stella’ in onda su Rai 2, nelle ultime ore ha letteralmente fatto impazzire i suoi seguaci. Non su Instagram, però, bensì sulla nuova piattaforma di Meta, Threads. Infatti, De Martino ha deciso di mostrarsio in palestra, in un video che ha fatto impazzire i suoi nuovi seguaci, specialmente lato femminile…

Il ballerino e presentatore non ha fatto giri di parole rivolgendosi ai suoi seguaci mostrando il suo fisico perfetto e statuario. “Da quello che ho capito qui va sta roba qua”, ha detto facendo vedere il suo corpo e gli addominali scolpiti.

L’ex volto di Amici si conferma in perfetta forma e grazie anche alla danza, che non ha mai abbondanto del tutto anche dopo aver vestito i panni di conduttore, eccolo splendido splendente, esattamente come hanno detto i suoi fan. “Wow, che fisico”, “Stefano sei perfetto”, “Chiamami che corro subito da te”, hanno scritto alcune utenti del nuovo social network.

Di seguito, invece, un recente post su X che fa riferimento al fisico del conduttore e ballerino: