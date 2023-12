Potrebbero esserci novità per una ex coppia di Temptation Island. I due, dopo l’ultima edizione, sarebbero in vacanza insieme…

In molti si ricorderanno la storia di Francesca Sorrentino e Manuel Maura nell’ultima edizione di Temptation Island. La coppia era entrata nel programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il proprio amore ma alla fine le cose non erano andate bene con i due usciti separati. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato con i ragazzi avvistati di nuovo insieme…

Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Mauro insieme

La storia di Francesca e Manuel aveva fatto molto discutere durante l’ultima edizione di Temptation Island. Ecco perché, dopo la fine della relazione, i recenti rumors che li vorrebbero di nuovo insieme negli ultimi giorni stanno generando tante perplessità.

Da quanto si apprende da alcuni filmati circolati sul web e anche dalle parole di Novella 2000, pare appunto che Francesca Sorrentino e Manuel Maura siano in vacanza insieme. Proprio quest’ultimo infatti ha caricato un filmato sul suo profilo e alle sue spalle sembra esserci proprio Francesca.

La scelta di mostrarsi insieme sembrerebbe portare a conclusioni abbastanza chiare: i due potrebbero essere tornati insieme o, per lo meno, potrebbero essere intenti ad un processo di riavvicinamento dopo le note vicende rese pubbliche nel reality.

Al netto di quelle che possono essere le impressioni, però, va precisato che i diretti interessati non si siano ancora pronunciati a tal proposito.

Infatti, né la Sorrentino né Maura al momento hanno ancora annunciato di essere tornati insieme. Staremo a vedere se in queste ore i due vorranno dire qualcosa ai fan che li hanno seguiti la scorsa estate nel reality e anche ai nuovi fan che si sono appassionati alla loro storia.

