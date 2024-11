Il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino finisce nel mirino di Striscia la Notizia e di Enrico Mentana: l’accusa.

Stefano De Martino ha preso le redini del programma lasciato da Amadeus, Affari Tuoi, e per i più sta facendo un ottimo lavoro. Non mancano, però, le critiche rivolte, non solo al conduttore televisivo, ma anche al programma stesso.

A rivolgere tali critiche spesso altri non è che il tg satirico di Mediaset, Striscia la Notizia, che in più di un’occasione ha tentato di “smascherare” presunte tattiche che si celano dietro al gioco che ogni sera fa picco di share.

Ma adesso si aggiunge un nuovo attacco inaspettato. Scopriamo che cosa è successo.

Enrico Mentana contro Stefano De Martino, ma è deep fake

Nella puntata andata in onda il 5 novembre, una versione deep fake di Enrico Mentana ha accusato De Martino di essere “Furbo come una faina“.

Mentana ha commentato un episodio in cui un concorrente, Fausto, ha scelto un pacco con 300.000 euro, insinuando che la produzione avesse manipolato il gioco per creare spettacolo.

Qui il video del servizio mandato in onda da Striscia.

Secondo il finto Mentana, De Martino si atteggerebbe a paladino dei bisognosi ma in realtà è il motore di un meccanismo di guadagni facili per la televisione.

“L’altro giorno stavo guardando Affari Tuoi, altro che maratona elettorale… lì fanno la corsa al guadagno facile! Stefano De Martino si atteggia a paladino dei bisognosi, ma è solo furbo come una faina!” dichiara il finto Mentana.

Nuove critiche al programma

Attraverso questi video satirici e creati ad arte, Striscia la Notizia ha messo in evidenza le presunte manipolazioni nelle dinamiche di Affari Tuoi.

Secondo il tg satirico, conoscere le necessità finanziarie dei concorrenti sarebbe fondamentale per fare offerte strategiche che li spingano a fermarsi. In un momento cruciale del programma, De Martino avrebbe esaltato il rimpianto dei concorrenti per ciò che avrebbero potuto vincere, alimentando la sensazione di “perdita” piuttosto che di vincita.

Intanto la polemica non sembra destinata a placarsi, e la redazione di Striscia ha promesso ulteriori inchieste sulle presunte manipolazioni di Affari Tuoi.