Nuova avventura per Stefano De Martino che sarà la voce narrante de Il Collegio, al via con la nuova edizione. Le emozioni del conduttore.

Non solo gossip, con l’addio a Belen e la possibile nuova fiamma, per Stefano De Martino riparte la stagione televisiva. In realtà, per il momento, il pubblico della tv sentirà “solo” la sua voce. Infatti, il conduttore e ballerino farà il suo debutto come voce narrante de ‘Il Collegio’, il docu reality di Rai 2 al via domenica 24 settembre. Di questa nuova avventura e delle sue forti emozioni ne ha parlato proprio il diretto interessato a TV, Sorrisi e Canzoni.

Stefano De Martino, l’avventura a Il Collegio

Stefano De Martino

È una cosa che mi lusinga e gratifica. Riconoscere qualcuno dalla voce vuol dire che le cose in qualche modo funzionano e che sei diventato parte della quotidianità delle persone”, ha esordito De Martino parlando della nuova esperienza come voce narrante de Il Collegio.

“A volte commento come se parlassi a mio figlio, altre volte come se rivedessi me stesso. Sarà un po’ padre, un po’ fratello maggiore”, ha ammesso il presentatore ed ex ballerino anche della scuola di Amici.

Proprio il suo passato nel talent show di Maria De Filippi è una di quelle esperienze che lo avvicinano parecchio a questa nuova avventura su Rai 2: “La convivenza con altri allievi dissero sia stata un po’ il mio collegio. Un bel collegio e una bella esperienza. Erano tutte materie che ci piacevano e di cui ci nutrivamo volentieri. Bello e formativo condividere speranze, passioni, un bel nutrimento per l’anima”.

A questo punto non resta che attendere la prima puntata del nuovo show tv di Rai 2 per vedere come l’uomo se la caverà.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore e ballerino: