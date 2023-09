Non corre buon sangue tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin e, nella casa del GF, l’attrice ne ha dette di tutti i colori sulla coinquilina.

Gli animi sono incandescenti tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin e, nella casa del Grande Fratello, l’attrice si è scagliata a gran voce contro la chef cinese che, a suo dire, sarebbe falsa ed egocentrica. Dopo la diretta l’attrice si è sfogata con i suoi compagni d’avventura tuonando:

“Ha fatto tutta la carina in puntata e adesso le rode nuovamente il c**o. (…) Ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto effettivamente ascolta quello che dicono gli altri? Se è falsa? Per me una che si comporta così non è sincera. Però il confronto che abbiamo avuto in puntata mi è piaciuto. Ora però è inca***ta perché le ho detto che è egocentrica. È egocentrica! Mi ha chiesto “Quindi sono egocentrica?”, le ho detto sì lo sei!”

Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi contro Rosy Chin: lo sfogo

La nuova edizione del GF è iniziata da appena una settimana ma, a quanto pare, alcune antipatie sono già evidenti. L’attrice Beatrice Luzzi nelle ultime ore si è sfogata per il comportamento avuto dalla coinquilina Rosy Chin e in tanti, tra i fan del programma, si chiedono se le due avranno modo di chiarire ulteriormente dopo quanto accaduto nel corso della diretta.

Durante la terza puntata del programma le due hanno avuto un confronto, ma nel corso della puntata è stato dato ampio spazio ad Alex Schwazer, che ha avuto un incontro con sua moglie e ha raccontato i retroscena della sua esperienza col doping.

La questione ha sollevato non poche polemiche in rete e in molti hanno avuto da ridire sul troppo spazio lasciato all’atleta rispetto agli altri concorrenti del reality show. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?