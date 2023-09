Al GF Alex Schwazer è entrato nel merito della sua difficile esperienza sportiva, segnata dal doping e dai pregiudizi.

Al GF Alex Schwazer ha avuto modo di parlare apertamente della sua esperienza col doping e ha affermato quanto esso l’abbia segnato profondamente dal punto di vista della carriera (non potrà gareggiare fino al 2024) e dal punto di vista del privato (“Ero entrato in un grandissimo stato depressivo. Lo facevo all’insaputa di chi mi stava vicino, e quindi entri in conflitto con te stesso. Quando ho ammesso tutto ero sollevato”, ha dichiarato al GF).

I fan del programma durante la diretta si sono divisi e, oltre a chi ha difeso l’atleta, c’è anche chi sostiene che il reality show abbia voluto ricamare fin troppo sulla sua storia.

Alex Schwazer

Alex Schwazer, il dramma del doping: pubblico diviso al GF

In tanti, tra i fan del Grande Fratello, non sembrano aver gradito le continue attenzioni riservate ad Alex Schwazer all’interno dello show e sui social c’è persino chi invoca già la sua eliminazione al televoto. “Ho una sola certezza: in questo GF Alex Schwazer fuori al primo televoto”, ha scritto uno dei fan del programma sui social, mentre un altro hanno aggiunto: “Passiamo alle nomination vi prego, basta con Alex”.

L’atleta ha ricevuto la visita di sua moglie dopo appena tre dirette dall’inizio del reality show e in tanti, sui social, non sembrano aver affatto gradito la questione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento non è dato sapere di più.