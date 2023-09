Le condizioni di salute del presidente emerito Giorgio Napolitano sarebbero critiche. Lo scorso 29 giugno aveva compiuto 98 anni.

La Repubblica ha fatto sapere in queste ore che le condizioni di salute dell’ex capo dello stato e presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si sarebbero aggravate. A maggio del 2022 l’ex capo di Stato aveva subito un delicato intervento all’addome, e sembra che il decorso post-ospedaliero fosse stato regolare. Lo scorso 29 giugno Napolitano aveva raggiunto il traguardo dei 98 anni e in tanti, tra gli esponenti del mondo politico, gli avevano rivolto i loro auguri.

Sono ore di grande apprensione per l’ex capo dello Stato Giorgio Napolitano che, stando a quanto riporta La Repubblica, sarebbe in condizioni critiche. Al momento nessuno tra i membri del suo staff o della sua famiglia hanno rilasciato dichiarazioni e in tanti sono in attesa di saperne di più in merito alle sue condizioni di salute. Il suo quadro clinico – stando a quanto riportano i principali quotidiani – sarebbe precipitano nelle ultime settimane, ma sulla questione al momento non è dato sapere di più.

Napolitano è sposato dal 1959 con sua moglie Clio Maria Bittoni, madre dei suoi due figli Giovanni e Giulio (nati rispettivamente nel 1961 e nel 1969). Insieme a suo marito la donna ha vissuto per anni nell’ala del palazzo del Quirinale riservata ai presidenti, per poi trasferirsi nell’appartamento del palazzo della Panetteria. Al momento lei e i figli si sono trincerati dietro il massimo riserbo e non hanno rilasciato comunicati ufficiali sulle condizioni dell’ex presidente della Repubblica.