Annalisa ha conquistato un nuovo record: la cantante è entrata nella storia come la prima donna presente per più di anno nella classifica Fimi/Gfk con il suo singolo Bellissima, certificato quattro volte Platino. Il 2023 è stato un anno davvero speciale per la cantante anche dal punto di vista sentimentale: di recente lei stessa ha annunciato le sue nozze con Francesco Muglia.

Annalisa

Annalisa: il record di Bellissima

Annalisa sta inanellando un successo dopo l’altro: nelle ultime ore AdnKronos ha fatto sapere che il suo brano di successo, Bellissima, le ha consentito di essere la prima donna rimasta per più di un anno nella classifica Fimi/Gfk. Il brano della cantante ha già conquistato quattro dischi di platino e inoltre, lo scorso giugno, Annalisa ha raggiunto il primo posto nella classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti con il brano Mon Amour.

Il 2023 è stato senza dubbio ricco di avvenimenti speciali per la cantante che, lo scorso luglio, è convolata a nozze in gran segreto con il fidanzato Francesco Muglia. Di recente si è sparsa la voce che i due fossero in attesa del loro primo figlio, ma la notizia è stata smentita direttamente da Annalisa (attualmente alle prese con l’uscita del suo nuovo disco, intitolato E poi siamo finiti nel vortice). In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla coppia che, al momento, ha preferito mantenere il massimo riserbo.