Fabrizio Corona ha pattuito una cifra di risarcimento da versare a Chiara Ferragni e Fedez, da cui era stato querelato per diffamazione.

Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Fabrizio Corona – difeso dal legale Ivano Chiesa – si sarebbe reso disponibile a versare ai Ferragnez una cifra in denaro come risarcimento per averli diffamati definendoli ebeti.

Il prossimo 2 ottobre l’ex Re dei paparazzi è atteso in aula e sembra intanto che la Procura di Milano abbia chiesto l’archiviazione della querela che marito e moglie hanno presentato nei suoi confronti.

Chiara Ferragni – Fedez

Fabrizio Corona: il risarcimento a Chiara Ferragni e Fedez

Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé: dopo aver definito Chiara Ferragni e Fedez “ebeti” avrebbe raggiunto un accordo con la coppia (attraverso i rispettivi legali) e sarebbe disposto a versare loro una cifra in denaro come risarcimento per il danno d’immagine a loro inflitto.

In tanti hanno accusato Corona di aver spesso utilizzato i nomi di Chiara Ferragni e Fedez al solo fine di ottenere visibilità e inoltre lo stesso rapper – durante una puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio – ha pubblicamente sostenuto di non andare particolarmente a genio all’ex Re dei paparazzi.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più e si chiedono se i due beniamini del web romperanno il silenzio in merito alla questione. Finora Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre preferito mantenere un basso profilo in merito alla vicenda e non hanno mai replicato personalmente a Fabrizio Corona.