Chiara Ferragni ha annunciato di essere entrata a far parte del comitato di Camera Moda, iniziativa a sostegno degli stilisti emergenti.

Un nuovo importante traguardo per Chiara Ferragni che, oltre ad essere un’imprenditrice di successo nel mondo social, ha ufficializzato in queste ore di esser entrata a far parte di Camera Moda, iniziativa che sostiene i designer emergenti e che l’ha voluta nel suo comitato consultivo. Lo scorso maggio l’influencer era stata membro della giuria internazionale per il CNMI Fashion Trust Grant.

“Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Camera Moda Fashion Trust per questa incredibile opportunità. È un onore unire le forze con una organizzazione così prestigiosa. Il mio obiettivo più grande è offrire il mio sostegno e contribuire all’eccezionale lavoro che il Trust porta avanti da diversi anni”, ha dichiarato via social la celebre imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni entra a far parte di Camera Moda: l’annuncio

Chiara Ferragni ha appena svelato via social di aver raggiunto un altro importante successo: l’influencer è stata scelta da Camera Moda come membro del suo comitato consultivo e per questo, d’ora in avanti, sarà impegnata in prima linea nel sostenere e promuovere i nuovi talenti nel campo della moda.

Camera Moda Fashion trust è un iniziativa senza scopo di lucro che supporta gli stilisti indipendenti che operano in Italia ed è presieduta da Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana. I rapporti tra l’imprenditrice digitale e il progetto Camera Moda sono più che consolidati, e infatti lo scorso maggio lei stessa aveva preso parte alla serata di premiazione del premio CNMI Fashion Trust Grant 2023. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le loro congratulazioni, e sono in attesa di saperne di più in merito alla vicenda.