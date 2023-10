Nelle scorse ore Stefano De Martino ha festeggiato il suo 34esimo compleanno. Tra le varie foto social è spuntata una persona “speciale”…

Chi c’era alla festa di compleanno di Stefano De Martino? Tantissimi amici e non solo… Nelle scorse ore il noto conduttore ed ex ballerino della scuola di Amici ha festeggiato i 34 anni. Se nel pomeriggio il volto tv aveva iniziato a godersi la giornata con una splendida dedica a suo figlio, Santiago, successivamente lo ha fatto con un party particolare a cui, pare, fosse presente una persona decisamente speciale, la presunta nuova fiamma Martina Trivelli…

Stefano De Martino, la nuova fiamma Martina al compleanno?

Stefano De Martino

Come anticipato, il buon De Martino non si è sottratto ai festeggiamenti per i suoi 34 anni. Dopo aver passato un po’ di tempo con suo figlio Santiago, mostrandosi da buon papà pazzo di lui anche via social, ecco la festa alla sera.

Il conduttore, infatti, ha deciso di passare la nottata, orario cena, con un gruppo di amici, due di loro l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine. Proprio loro due hanno condiviso sui social alcuni momenti della cena organizzata in un famoso ristorante di Milano.

Dalle immagini è stato possibile apprezzare anche la torta per il presentatore con tanto di candelina da soffiare. De Martino è parso spensierato e felice, circondato da tante persone a lui care.

Tra queste, in tanti hanno notato anche una giovane ragazza mora. I più esperti assicurano fosse la presunta nuova fiamma, Martina Trivelli. Va detto, però, che la donna appare solo di profilo e non vi è certezza che si sia trattato davvero di lei.

Un piccolo giallo che solo i diretti interessati potranno chiarire o meno. Ad ogni modo, se la Trivelli fosse stata davvero presente, la storia tra De Martino e l’ex Belen sarebbe a questo punto davvero conclusa.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del conduttore: