Festeggia oggi 34 anni Stefano De Martino che ha scelto un modo molto originale di “farsi gli auguri”. Sui social una dedica speciale.

Sarà un compleanno diverso dal solito per Stefano De Martino che oggi festeggia 34 anni. A ricordare questo appuntamento è stato, sui social, il diretto interessato che ha scelto di condividere su Instagram alcune stories con tanto di dedica a sé ma anche a suo figlio Santiago.

La dedica di Stefano De Martino per il suo compleanno

Dopo le tante notizie relative alla sua vita privata, alla storia finita con Belen e alla presunta nuova relazione, De Martino aveva fatto parlare per la sua intervista a Belve. Ora, però, niente di tutto questo dato che il ballerino ex Amici è tornato alla cronaca per una dedica molto particolare fatta nel giorno del suo compleanno.

Il conduttore festeggia, infatti, oggi 34 anni e ha scelto un modo singolare per farsi gli auguri, coinvolgendo suo figlio Santiago.

Prima una storia Instagram con il volto del suo ometto con tanto di emoticon del cuore, poi anche la dedica con il primo piano del figlio in evidenza e una frase dolcissima: “Oggi compio 34 anni. Ho tanti motivi per essere grato alla vita ogni giorno. Il primo della lista è in questa foto”.

Un messaggio davvero bello verso suo figlio, nato dall’amore con Belen Rodriguez, e che sicuramente avrà fatto piacere al ragazzo e anche a tutto il resto della famiglia che, siamo sicuri, almeno per oggi avrà messo da parte ogni tipo di situazione negativa che li vede coinvolti per far trascorrere una giornata serena a tutti.

La dedica di Stefano ha emozionato parecchio i suoi fan tanto che sotto ad alcuni vecchi post si possono leggere diversi messaggi d’auguri e anche qualche richiesta di spiegazioni a proposito di cosa sia accaduto con l’ex moglie argentina.

