Nel corso di un’intervista al settimanale Mio, infatti, Stefania Orlando parla proprio del lavoro che svolgeva prima di addentrarsi nel mondo dello spettacolo.

“Lavoravo come agente immobiliare“, racconta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, “E sono arrivata nello showbiz per caso, dopo aver venduto un appartamento ad una persona che lavorava in Fininvest. Non pensavo che potesse essere il mio lavoro, tutto è arrivato senza che lo cercassi.”

Poi sposta la conversazione sulla sua mentalità e filosofia di vita: “Ma sono fatalista: se sono qua è perché dovevo esserci. Siamo anche noi artefici del nostro destino, quindi se sono qui è anche perché l’ho voluto, pur non avendolo sognato.”