Can Yaman approda sul red carpet di Venezia da single, e si scambia sguardi intriganti con l’attrice isrealiana Moran Atias.

L’addio a Diletta Leotta non è mai stato ufficializzato, ma ormai sembra chiaro a tutti che la storia d’amore tra la giornalista sportiva e Can Yaman sia arrivata al capolinea. Mentre lei pubblica su Instagram foto malinconiche sulla fine dell’estate, infatti, l’attore turco si presenta a Venezia per ricevere il premio come personaggio televisivo dell’anno.

A Venezia, tuttavia, Can Yaman trova molto di più che premi e riconoscimenti.

Sul red carpet allunga gli occhi sull’attrice israeliana Moran Atias, e tra i due sboccia immediatamente l’intesa. Can sorride sornione, sicuro di sé, e pare ben lontano dalle pene d’amore. Con Atias ci sono sorrisi d’intesa, sguardi maliziosi e risate complici.

Che Can Yaman abbia già dimenticato Diletta?