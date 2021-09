Una fanpage di Renato Zero dedica un post su Instagram a Loredana Berté, ricordando l’amicizia che li ha legati a lungo.

Un bacio simbolico, tenero, che ha il gusto avvolgente di un rapporto incrinato. Una dedica a Loredana Bertè, l’artistaa con cui aveva formato uno dei sodalizi più iconici della musica italiana. Un bacio che racconta la storia implicita della lite che li ha divisi, degli anni passati separati l’uno dall’altro.

La didascalia è tratta da uno dei brani più celebri di Renato Zero, “Tu che sei mio fratello.”

Tra i commenti dei loro fan dilaga la gioia: “Con questa foto dolcissima spero che abbia abbiate fatto pace vi siate ricongiunti perché siete veramente unici”, scrive qualcuno. “Avete fatto pace???!! Io ci spero… I rancori ci fanno male e voi non meritate di soffrire”, aggiunge qualcun altro.

Sfortunatamente, la foto in questione non proviene dalla pagina ufficiale di Renato Zero, ma da una sua fan page, e quindi potrebbe trattarsi di una semplice finestra sui tempi andati in cui i cantanti erano ancora legati da una grande amicizia.

Fanno ben sperare, tuttavia, le parole che Renato Zero dedicò a Loredana Bertè un paio di anni fa durante un’intervista con Raffaella Carrà. Il cantante spese bellissime parole per la Bertè, e concluse dicendo che “le auguro tutto il bene possibile, perché se lo merita.”