Bellissimo e tenerissimo lo scatto di Raoul Bova che condivide con il web un momento padre e figlia, con la sua piccola Luna

La piccola Luna ha circa 6 anni, ed è frutto dell’amore tra l’attore italiano Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’attore e sex symbol ha pubblicato una foto con dedica alla sua primogenita, su Instagram, che ha intenerito il web.

Lo scatto con Raoul e la figlia Luna e la toccante dedica dell’attore

Vicini, l’uno attaccato al viso dell’altra, Raoul Bova condivide con i suoi fan un bellissimo e dolce scatto con la figlia Luna. “Momenti semplici, che ti aprono il cuore”, così scrive l’attore rivolgendosi alla sua primogenita Luna che all’età di appena 5 anni ha già recitato con la mamma Rocio Munoz Morales. La figlia d’arte ha girato un video per la fondazione Telethon passando in rassegna i migliori corti di Rai Cinema. Luna sembra già avere un futuro promettente del piccolo schermo, per ora però le basta tra le braccia e la protezione di papà Raoul.