In una delle recenti storie su Instagram, Tommaso Zorzi si mostra in lacrime ai fan dopo avere ricevuto una notizia molto importante dalla famiglia. L’ex vincitore del’ GF Vip è da poco rientrato dalle vacanze ma qualcosa lo ha turbato particolarmente. Quale sarà il vero motivo?

La ricetta della nonna ha fatto commuovere Zorzi insieme al web

Durante una storia su Instagram, Zorzi comincia a piangere per la nonna che ha perso anni fa. Il motivo è un quaderno della nonna con delle ricette, scritto nell’88 da lasciare ai suoi nipoti. Di fronte a quelle righe l’ex gieffino è scoppiato in lacrime non riuscendo a trattenere l’emozione e poi fa una dichiarazione che commuove il web: “Comunque ragazzi cioè se avete ancora i nonni coccolateli perché sono la cosa più bella del mondo, io non ce li ho più e vi lasceranno davvero una grande mancanza, quindi se, se li avete coccolateveli”.