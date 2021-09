Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia, è morta questa mattina in seguito ad una lunga malattia

Con molto dolore Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, ha annunciato sui social la morte della moglie Paola Toeschi. Uno sfondo di cielo e parole piene di dolore, dopo anni di matrimonio l’artista perde la moglie da cui ha avuto la figlia Sofia.

Paola Toeschi muore in seguito a una lunga malattia

Nonostante ancora non si sappiano molti dettagli su quanto avvenuto, Paola Toeschi è morta stamattina in seguito a una malattia per cui combatteva da tempo. Lo stesso membro della nota band italiana, il marito Dodi Battaglia, lo annuncia sui social: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.” Sposati dal 2011, Paola lascia marito e figlia dopo aver combattuto fino alla fine.