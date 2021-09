Mario Adinolfi si scaglia contro la campionessa Azzurra ma Ivan Zaytsev difende l’atleta con una dura replica

Il giornalista e politico Mario Adinolfi, dopo essere stato “stuzzicato” sul web in seguito al successo di Paola Egonu, si scaglia sulla campionessa con una serie di twitt poco lusinghieri. Durante il duro sfogo, arriva però anche la replica di Ivan Zaytsev.

Adinolfi attacca Egonu su Twitter ma Ivan Zaytsev interviene per fermare il giornalista

Mario Adinolfi attacca la campionessa Paola Egonu rinfacciandole un fallimento alle Olimpiadi che avrebbe influito su tutta la Nazionale: “Mi chiedono un commento su Egonu. Il commento è che alle Olimpiadi ha fallito causando il brutto risultato delle azzurre perché non sa reggere i social. Il che, confermo, non ne fa una gran vessillifera olimpica. Sono lieto che in un torneo di rilevanza minore abbia fatto bene”.

Questo duro attacco però non passa inosservato, tanto che il pallavolista di origine russa, Ivan Zaytsev, ha commentato in favore della sua collega con una dura replica: “Guarda che se anche te lo chiedono un parere, puoi benissimo non scrivere fesserie è questo il punto!”.