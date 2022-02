Stati WhatsApp sull’amicizia: le frasi più belle da utilizzare pe ril proprio stato sulla celebre app di messaggistica istantanea.

Quanto è bella l’amicizia e quanto è importante far sentire il proprio affetto ai propri amici! C’è chi ci riesce comunicando dal vivo, con parole e gesti, i propri sentimenti agli amici più cari. C’è chi invece, forse per timidezza, preferisce dire ‘ti voglio bene’ in maniera indiretta, più discreta. Magari attraverso gli stati di WhatsApp.

Mezzo molto riservato per riuscire a mandare un messaggio a determinate persone, gli stati sono molto utilizzati da milioni e milioni di persone in tutto il mondo per condividere emozioni, più o meno positive. Se anche tu sei tra questi e stai cercando gli stati WhatsApp sull’amicizia più toccanti e profondi in assoluto, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te. Scopriamone insieme alcuni che non potranno non farti battere il cuore.

Frasi stato WhatsApp amicizia: quali scegliere

Di frasi da mettere sullo stato di WhatsApp sull’amicizia ne esistono davvero tantissime, e scegliere a volte può rivelarsi un vero dilemma! Alcuni preferiscono cercare aforismi scritti dai più grandi pensatori, altri che si rivolgono ai propri artisti del cuore. Ovunque si vada a cercare, però, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

mani braccialetti amicizia

Senza però perdere troppo tempo nella ricerca, puoi farti ispirare da alcune delle frasi che abbiamo scelto per te, pensieri molto dolci, in alcuni casi, profondi e maturi, in altri casi, che non potranno non colpire nel segno il tuo amico o la tua amica nel cuore:

– Il mio migliore amico è quello che tira fuori il meglio di me. (Henry Ford)

– L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai un’opportunità. (Kahlil Gibran)

– Il massimo che posso fare per un amico è semplicemente essere suo amico. (Henry David Thoreau)

– Non hai bisogno di parole mai, con uno sguaardo solo capirai… che dopo un no lui ti dirà di sì, un amico è così. (Laura Pausini)

– Alcune persone si rifugiano in chiesa, altre nella poesia, io nei miei amici. (Virginia Woolf)

– Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

– Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni. (Aristotele)

– Nessuno è inutile se ha un amico. Se siamo amati, siamo anche indispensabili. (Robert Louis Stevenson)

– Amici si nasce, non si diventa. (Henry Adams)

Stati WhatsApp amicizia tradita

Spesso amiamo i nostri amici e non vogliamo emozionarli con delle frasi sull’amicizia speciali. Capita però che con alcuni di loro si litighi, per vari motivi. Se ti senti tradito e vuoi farlo capire a un tuo amico, o un tuo ex amico, le frasi che prima abbiamo raccolto non potranno più fare al caso tuo. Esistono però delle alternative adatte a questa circostanza. Scopriamone alcune:

– Chi ti consiglia invece di aiutarti, non è un buon amico.

– Chi cerca un amico senza difetti, non ne troverà nessuno.

– L’amicizia non è gelosa né permalosa: scusa, non accusa; gode, non si rode.

– Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

– Molti ti saranno amici finché sarai felice, ma quando verrà il brutto tempo, resterai solo. (Ovidio)

– Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro, se ne fotte dell’amico. (Ivan Della Mea)

– Nessuno è completamente infelice del fallimento del suo migliore amico. (Groucho Marx)

– Nulla è tanto aspro come colui che si rivela un falso amico. (Ada Ferrante)

