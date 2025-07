Squid Game 3, il finale crea qualche dubbio: ecco la spiegazione

Le nuove puntate di Squid Game 3 mettono qualche dubbio ai telespettatori: ecco la spiegazione del finale e le news sulla quarta stagione.

Squid Game 3 è finalmente approdato su Netflix, ma il finale non ha soddisfatto tutti i fan. Eppure, guardando meglio i sei episodi che mettono fine a una delle saghe più viste di sempre, si capisce che il creatore Hwang Dong-hyuk ha voluto lasciare una morale importante ai telespettatori. Immergiamoci nella spiegazione delle ultime puntate e chiariamo tutti i dubbi su una quarta ipotetica stagione.

Squid Game 3: la spiegazione del finale

Venerdì 27 giugno 2025, Squid Game 3 è finalmente approdato su Netflix. I fan più ansiosi hanno preso d’assalto la piattaforma allo scoccare della mezzanotte e non l’hanno mollata fino al termine della sesta e ultima puntata, mentre altri hanno preferito gustarsi un episodio al giorno. Non tutti i telespettatori, però, sono rimasti soddisfatti dal finale. Una delusione che, a essere onesti, ci sorprende un po’, visto che il creatore Hwang Dong-hyuk ha dato una morale importante: la speranza. Se non volete spoiler sulla spiegazione della conclusione di stagione, consigliamo di interrompere qui la lettura.

Squid Game 3 si conclude in modo chiaro: nessuno dei giocatori originali resta in vita. Perfino il protagonista Gi-hun sceglie di morire per proteggere la figlia di Jun-hee, nata nel secondo episodio. A vincere il premio di 4.56 miliardi di won è proprio la bambina, la Player 222, ed è sempre a lei che viene affidata la speranza in un futuro migliore. La piccola non simboleggia solo una nuova generazione, quindi una sorta di umanità rinnovata, ma anche uno spiraglio di luce nel buio più scuro.

Squid Game 4 si fa? La spiegazione nel finale

La spiegazione del finale di Squid Game 3 è legata alla speranza in un futuro migliore, aspettativa che si rintraccia anche nel destino di molti dei personaggi principali. Mentre Myung-gi è disposto a uccidere la figlia per salvare la propria vita e ottenere un mucchio di soldi, Gi-hun sacrifica se stesso pur di lasciar vivere la bambina. Ancor prima di lui, a fare la stessa scelta è la madre biologica della piccola, Jun-hee.

L’atteggiamento di Gi-hun si rintraccia anche nel Front Man che dopo la sua morte fa evacuare l’isola e salva la bimba. Non solo, la porta dal fratello Jun-ho e gli lascia il premio in denaro. Questo dimostra che in lui è rimasta un po’ di speranza nell’umanità. Ma la sua missione non termina qui. Il Front Man, infatti, porta i soldi vinti da Gi-hun a sua figlia e le racconta che il padre è morto.

Nel finale di Squid Game 3, si vede il Front Man che guida per Los Angeles e viene attirato da un suono familiare, il ddakji. Nota che qualcuno sta reclutando un giocatore e si scambiano uno sguardo. Possibile che questo stia a significare l’arrivo di un quarto capitolo della serie tv? No, il creatore l’ha già chiarito più volte.

Squid Game vola in America per la quarta stagione

Anche se Hwang Dong-hyuk ha detto che Squid Game 4 non ci sarà, una strana presenza nel finale della terza stagione fa credere il contrario. Stiamo parlando dell’attrice Cate Blanchett, che veste i panni della nuova e misteriosa reclutatrice. Possibile che il suo ingaggio sia legato a uno spin-off ambientato negli USA? E’ probabile, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.