L’attesa è finita: ecco a che ora esce Squid Game 3 e quante puntate sono

Quando esce Squid Game 3? Scopriamo la data, l’orario quante puntate sono e cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo conclusivo della serie tv.

C’è grande attesa per Squid Game 3, ultima stagione della serie tv sud-coreana creata, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. I fan più accaniti si sentono già orfani, ma le anticipazioni ci dicono che tutti rimarranno più che soddisfatti dalla conclusione della storia. Vediamo quando esce e quante puntate sono.

Squid Game 3: a che ora esce su Netflix

Squid Game è sicuramente una delle serie tv più amate di Netflix. Creata, scritta e diretta dal sud-coreano Hwang Dong-hyuk, vede come protagonisti Lee Jung-jae e Lee Byung-hun. Da tempo i fan sanno che il capitolo numero 3 sarà l’ultimo, ma in molti continuano a sperare che un quarto veda la luce. Tralasciando ciò, concentriamoci sul presente: quando esce la terza stagione?

L’attesa è quasi finita: Squid Game 3 sbarca su Netflix venerdì 27 giugno 2025. A partire da questa data alle ore 9.00, i telespettatori potranno scoprire il finale della saga. Vi anticipiamo, però, che questo ultimo capitolo sarà più corto rispetto ai precedenti. La prima stagione aveva nove episodi, mentre la seconda sette.

Ecco il trailer di Squid Game 3:

Quante puntate sono e quanto durano

A partire dal 27 giugno 2025, i telespettatori potranno gustarsi Squid Game 3, ma la visione sarà breve, per alcuni fin troppo. Il terzo capitolo della serie, infatti, è composto da sole sei puntate dalla durata variabile (alcune superano un’ora). Si tratta della stagione più corta della serie tv sud-coreana, ma una precisazione è d’obbligo: gli episodi della seconda e della terza parte sono stati scritti e girati in un’unica produzione. Pertanto, possiamo dire che si tratta di un unico arco narrativo di 13 puntate. In ogni modo, le nuove, ossia quelle che i fan non hanno ancora visto, restano sei.