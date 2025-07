Ecco la spiegazione del finale di Perfetti sconosciuti, il film di Paolo Genovese del 2016 che è stato un vero e proprio successo.

Uno dei film italiani di maggiore successo degli ultimi anni è Perfetti sconosciuti, pellicola diretta da Paolo Genovese che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2016. Il film ha vinto diversi premi, dai David di Donatello ai Nastri d’Argento, ma ha ottenute anche un record molto particolare: nel 2019 è infatti entrato nel Guinness dei primati con più remake in assoluto nella storia del cinema. Il film è stato infatti rifatto in 25 Paesi diversi. La storia ruota intorno a tre coppie di amici che, durante una cena, decidono di fare un gioco e leggere ad alta voce tutti i messaggi ricevuti ricevuti oltre che mettere in vivavoce le telefonate. Così facendo emergeranno diversi altarini che portano a liti e alla rottura di alcuni rapporti. Almeno fino al finale, dove tutte le coppie rientrano felici nelle loro abitiazioni come se nulla fosse successo.

Perfetti sconosciuti: la spiegazione del finale del film

Ma come mai alla fine di Perfetti sconosciuti sono tutti felici e contenti? All’inizio del film Eva (il personaggio interpretato da Kasia Smutniak) propone agli amici di mettere i propri cellulari sul tavoli e condividere tra tutti i contenuti dei messaggio e delle telefonate. Tra qualche titubanza, in particolare del marito Rocco (Marco Giallini), il gruppo decide di accettare l’esperimento sociale.

KASIA SMUTNIAK

Nel corso del film ci viene mostrato quindi quello che accade dopo che il gruppo di amici ha deciso di fare il gioco proposto di Eva. Nel finale del film, invece, il regista ci racconta quello che sarebbe accaduto se invece il gruppo avesse ascoltato le obiezioni di Rocco e l’esperimento sociale non si fosse fatto. La cena sarebbe proseguita in totale serenità e nessuna coppia sarebbe scoppiata. Almeno in quella sera in cui è ambientata la storia.