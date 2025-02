Ecco quali sono le location di Sposa in rosso, il film con protagonisti Eduardo Noriega e Sarah Felberbaum.

Nel 2022 usciva nelle sale cinematografiche Sposa in rosso, divertente commedia diretta da Gianni Costantino. La trama ruota intorno a Roberta e Leon, due quarantenni con lavori precari che, per racimolare un po’ di soldi, decidono di inscenare un finto matrimonio, così da dividersi poi i regali. Non mancano poi gli imprevisti che rendono il piano piano complicato, complicazioni dovute anche dai sentimenti che nel frattempo nascono tra i due. Vediamo allora chi sono i protagonisti del film e quali sono le location di Sposa in rosso.

Sposa in rosso: il cast del film

I due protagonisti principali di Sposa in rosso, Roberta e Leon, sono interpretati rispettivamente da Sarah Felberbaum e da Eduardo Noriega.

Nel cast del film ci sono poi anche diversi volti noti del cinema e della commedia italiana, come Anna Galiena, Dino Abbrescia, Cristina Donadio, Massimo Ghini, Roberta Giarrusso, Maurizio Marchetti, Gino Nardella, Ippolita Baldini e Stefano Pesce.

Sposa in rosso: le location del film

Sposa in rosso è stato girata tra l’Italia e Malta. A Malta sono state girate le scene del primo incontro tra i due protagonisti e quelle della parte finale del film, dopo che i due si sono sposati.

Per quel che riguarda le altre scene, quelle che sono state girate in Italia, tutte le varie location le possiamo trovare in Puglia. È questa, infatti, la regione dove è anche ambientata gran parte della storia raccontata nel film.

In particolare gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori della commedia hanno girato nei comuni di Martina Franca, Fasano, Acquaviva delle Fonti (in particolare all’ospedale Miulli dove sono state girate le scene del parto), Gioia del Colle e Ostuni.