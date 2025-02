Come partecipare come pubblico a Fuori dal coro

Ecco come fare a partecipare come pubblico a Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

Fra i vari talk show di approfondimento politico e attualità in onda su Rete 4, uno dei più apprezzati dal pubblico è Fuori dal coro. In onda dal 2018, il programma è condotto come sempre da Mario Giordano. Per il pubblico quello con Fuori dal coro è un appuntamento fisso da non perdere ogni mercoledì sera, quando il programma va in onda: i dati degli ascolti confermano quanto il talk show sia apprezzato. Vediamo allora come fare a partecipare come pubblicare a Fuori dal coro.

Fuori dal coro: come contattare il programma

Per fare richiesta per assistere dal vivo a una puntata di Fuori dal coro la procedura è differente rispetto a quella che va seguita per mettersi in contatto con il programma e inviare una segnalazione alla redazione. In questo caso è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected].

MARIO GIORDANO

Fuori dal coro: come partecipare al programma

La società che si occupa di selezionare il pubblico di Fuori dal coro è Vivi la vita. Per candidarsi ad assistere di presenza in studio a una puntata del programma è quindi necessario collegarsi al sito internet della società e successivamente alla pagina dedicata al programma di Mario Giordano: www.vivilavita.tv/form-fuori-dal-coro.

A questo punto vi verrà chiesto di inserire i vostri dati: nome, cognome, età, città di domicilio, numero di cellulare e il vostro indirizzo mail. Se volete, ma non è obbligatorio farlo, potrete anche inserire i dati dei vostri account social, Instagram e Facebook. Poi non dovrete altro che premere su “Invia”.

Nel caso in cui foste scelti per partecipare tra il pubblico di Fuori dal coro sarete ricontattati dalla redazione del programma. Vi ricordiamo che tutte le puntate del task show sono registrate allo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.