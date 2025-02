Black Out 3 si farà? Ecco le anticipazioni

La puntata in onda martedì 4 febbraio è l’ultima della seconda stagione, ma Black Out 3 si farà oppure no? Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Black Out – Vite sospese si è rivelata essere una delle fiction Rai più amate degli ultimi anni. I tanti misteri che avvolgono l’hotel e gli ospiti intrappolati al suo interno hanno incollato allo schermo milioni di telespettatori. La prima stagione è stata un grande successo, la seconda pure. Ora, con la puntata in onda su Rai 1 martedì 4 febbraio, anche la stagione 2 è arrivata alla conclusione: come sempre capita quando una serie TV ha successo, sono in molti a chiedersi se ci sarà una nuova stagione oppure no. Vediamo allora tutto quello che sappiamo a riguardo di Black Out 3.

Black Out 3 si farà? Le anticipazioni sul futuro della serie TV

Per il momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al futuro di Black Out 3 ma sembra proprio che la terza stagione non ci sarà. Questo perché al termine della seconda stagione verranno svelati i vari misteri che circondano l’hotel e i suoi protagonisti e la storia principale giuggerà al termine.

Alessandro Preziosi

Mai dire mai, però. Infatti, visti i dati degli ascolti certamente positivi, i produttori e la Rai potrebbero anche decidere di far proseguire Black Out. Non sarebbe la prima volta che una serie TV all’apparenza giunta al termini venga poi rinnovata e torni sul piccolo schermo. Non resta quindi che attendere comunicazioni ufficiali riguardo a Black Out 3.

Comunicazioni che comunque verranno annunciate a stretto giro di posta, questo perché se Black Out 3 dovesse alla fine essere fatta, verrebbe trasmessa in Tv con ogni probabilità fra due anni, nel 2027. Non dopo. Ma i lavori di scrittura degli episodi e di ripresa dovrebbe iniziare quasi immediatamente.