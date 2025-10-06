Splendida Cornice: quando inizia il programma di Geppi Cucciari e come partecipare come pubblico

Splendida Cornice torna il 16 ottobre 2025 su Rai 3 con Geppi Cucciari: ecco cosa fare per partecipare come pubblico.

Non solo la dieta di Geppi Cucciari è finita sotto i riflettori ma anche il suo programma Splendida Cornice torna con la sua quinta edizione, in onda da giovedì 16 ottobre alle 21.20. Il varietà culturale che intreccia attualità, costume e ironia è pronto a riaprire il suo salotto anarchico, guidato come sempre dalla verve irriverente della sua conduttrice. E per chi desidera vivere l’esperienza dal vivo, c’è la possibilità di partecipare come pubblico in studio. Ecco, a seguire, come fare.

Splendida Cornice torna con la sua quinta edizione: le anticipazioni

Splendida Cornice è un format originale e brillante, come riportato da TV Sorrisi e Canzoni, capace di raccontare il presente senza mai essere pedante. Con la conduzione – anche in questa edizione – dell’irriverente di Geppi Cucciari, ogni puntata diventa un gioco intelligente tra libri, spettacoli, politica, cultura pop e meme, il tutto cucito insieme da un’ironia tagliente. Nessun tema è escluso: tutto può diventare satira, poesia o riflessione.

Tra gli elementi più apprezzati del programma c’è il quartetto di competenti in studio, che risponde alle domande del pubblico con spontaneità e leggerezza. Ospiti autorevoli e comparse improbabili si alternano in un’atmosfera che è tutto fuorché convenzionale. Questo programma è il luogo ideale per chi cerca una TV colta ma accessibile, intelligente ma mai noiosa.

Come partecipare come pubblico a Splendida Cornice

Partecipare come pubblico a Splendida Cornice, programma Rai condotto da Geppi Cucciari, è semplice. Basta inviare una mail all’indirizzo [email protected] per richiedere l’accesso alle registrazioni. Il programma si svolge a Milano, negli studi di Corso Sempione 27. Un’occasione unica per vivere da vicino l’atmosfera di uno dei programmi più originali della TV italiana, tra cultura, attualità e una buona dose di ironia.