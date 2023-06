Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati travolti da un’ondata di polemiche dopo esser spariti dai radar dei social per oltre 24 ore.

Per un giorno intero Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non hanno fornito delucidazioni sul loro conto nonostante in tanti abbiano notato che i due avessero smesso di seguirsi sui social e quindi abbiano pensato ad una loro crisi. Come se non bastasse la madre di Sophie ha pubblicato alcuni messaggi sui social che lasciavano pensare proprio a una rottura tra sua figlia e il fidanzato. A seguire i due ex volti del GF Vip si sono mostrati insieme a Rimini e a Chi hanno confermato di aver avuto solo un battibecco.

“Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno. Quindi sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo 3 anni e mezzo a testa”, ha dichiarato ironica Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie e Basciano insieme: la bufera sui social

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati a mostrarsi insieme dopo che, nelle ultime ore, erano stati travolti da un gossip in merito alla loro presunta rottura.

La questione non è comunque andata giù ai fan della rete, che li hanno accusati di aver sfruttato la vicenda al solo fine di ottenere visibilità. “Che pagliacciata, con una bambina”, ha scritto qualcuno sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Questi sono proprio due pagliacci imbarazzanti”, e ancora: “Sempre più imbarazzata”, oppure: “Prendono per i fondelli la gente, meno male che noi mangiamo lo stesso”. I due, diventati genitori appena un mese fa, replicheranno alle critiche?

Riproduzione riservata © 2023 - DG