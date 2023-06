Laura Efrikian ha lanciato un appello dopo esser stata vittima di una truffa da parte di alcuni malviventi.

Laura Efrikian ha confessato al Corriere della Sera l’ultima, grave truffa da lei subita. Una voce identica a quella di suo nipote le avrebbe telefonato facendole credere che suo figlio dovesse dare dei soldi ad alcuni creditori per un importante macchinario per i concerti. A seguire la Efrikian sarebbe stata raggiunta da un complice, a cui lei avrebbe spontaneamente consegnato 5mila euro in contanti (credendolo uno dei creditori di suo figlio).

“Mi sono sentita mortificata, presa in giro. Di colpo vecchia, inutile, rimbambita, anche se non lo sono affatto. Triste. Succede a tanti, ma non mi consola”, ha dichiarato. A La Vita in diretta ha inoltre lanciato un appello affermando: “Non pensate che i vostri figli siano sempre in difficoltà. Non credeteci mai, i vostri figli non sono mai in difficoltà. Quindi buttate giù il telefono”.

Laura Efrikian

Laura Efrikian: la truffa

L’ex moglie di Gianni Morandi, Laura Efrikian, è stata vittima di una truffa sempre più utilizzata nei confronti degli anziani e che prevede l’uso di una voce clonata (spesso identica a quella di uno dei familiari più vicini alla vittima). La voce al telefono (che in questo caso ha finto di essere suo nipote) le ha chiesto con toni sempre più concitati dei soldi al fine di sbloccare una grave situazione in cui sarebbe finito suo padre.

“Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco la voce concitata di mio nipote Jacopo: “Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!”. Non era lui, ora lo so, ma un attore con la voce contraffatta, ormai le clonano, sono abilissimi, poi me l’hanno spiegato. Mi farfuglia che Marco aveva comprato un costoso macchinario per i concerti, ma il bonifico con cui lo aveva pagato non era arrivato. Che i titolari erano furiosi, pretendevano i soldi e stavano trattenendo mio figlio nei loro uffici, minacciando di portarlo dai carabinieri per la denuncia”, ha rivelato l’ex moglie di Morandi. La vicenda è stata denunciata alle forze dell’ordine che sono alla ricerca dei malviventi.

