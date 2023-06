Costanza Caracciolo ha replicato contro chi l’ha criticata per la sua forma fisica e il suo peso dopo la nascita della sua seconda figlia.

Oggi Costanza Caracciolo è felice e realizzata come madre delle sue due figlie ma, nella sua ultima intervista a Ok, lei stessa ha svelato di aver sofferto per le critiche continue ricevute da parte degli haters a causa del suo peso. La showgirl ha anche svelato di soffrire di diastasi addominale.

“Dopo la nascita delle mie figlie, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito”, ha dichiarato, e ancora: “Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso”.

Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo: le critiche per il peso

Costanza Caracciolo è diventata mamma di due splendide bambine e oggi è più felice che mai accanto a loro e a suo marito Bobo Vieri. Nonostante questo la showgirl ha ammesso di esser stata presa spesso di mira dagli haters per via della sua forma fisica, che ovviamente sarebbe diversa rispetto a quella prima delle gravidanze.

“La diastasi può creare un disagio interiore. Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle”, ha ammesso.

