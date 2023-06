Francesco Facchinetti ha mostrato via social il patch cutaneo con cui avrebbe risolto i suoi problemi di calvizie.

Attraverso i social Francesco Facchinetti ha rivelato ai fan l’esperienza da lui fatta con un patch cutaneo d’ultima generazione che gli avrebbe consentito di risolvere il fastidioso problema della calvizie. In passato l’ex dj si sarebbe sottoposto anche a un trapianto che, a suo dire, sarebbe stato a dir poco inutile. “6mila bulbi e 10mila euro buttati”, ha specificato nelle sue stories mostrando il risultato da lui ottenuto grazie ai consigli dell’hair designer Fabrizio Labanti.

Francesco Facchinetti: il trapianto di capelli

Francesco Facchinetti ha attirato l’attenzione generale sui social mostrando i dettagli e i retroscena del patch per capelli a cui sarebbe ricorso (così come altre celebrità) per risolvere il problema della calvizie.

“Si tratta del primo e unico trapianto di capelli non chirurgico che viene realizzato direttamente Sull’avatar del cliente al quale vengono ‘trapiantati i capelli necessari per realizzare un infoltimento naturale, senza intervenire in maniera invasiva”, si sente dire all’esperto, Fabrizio Labanti, in merito al lavoro svolto per il produttore. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno riempito di like il post e sono curiosi di saperne di più.

