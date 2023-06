Belen Rodriguez è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche a causa di un errore grammaticale da lei scritto sui social.

Belen Rodriguez ha postato una serie di sue foto sui social ed è stata travolta da una valanga di critiche a causa di un errore grammaticale da lei commesso. “Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…”, è la frase in cui la showgirl ha commesso l’errore, scrivendo la parola “disagio” con due “g” invece che con una sola. Gli haters sui social non gliel’hanno fatta passare liscia.

Belen Rodriguez: l’errore grammaticale

Una vera e propria bufera si è scatenata via social contro la showgirl Belen Rodriguez, che ha postato alcune delle sue ultime foto e ha commesso un errore grammaticale nella didascalia alle immagini. “Che disagio avere i milioni e non saper parlare”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta”, e ancora: “Belen si scrive “disagio” con una sola G”, “Che vitaccia…”, oppure: “Leggi un libro”.

Al momento la showgirl, da poco rientrata in Italia dopo aver trascorso la sua ultima vacanza con Stefano De Martino, non ha replicato alle numerose critiche via social e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Riproduzione riservata © 2023 - DG