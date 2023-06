L’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha confessato per la prima volta quale sarebbe la sua vera e propria dipendenza.

A pochi giorni dalla scomparsa di suo padre Silvio Berlusconi, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha parlato di quella che per lui sarebbe una vera e propria dipendenza. “Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica”, ha ammesso, e ancora: “Non sono ‘in fissa’ con il fisico (…) “Non possiedo e non uso mai contapassi e contacalorie”.

Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi: la dipendenza per lo sport

Pier Silvio Berlusconi si è confessato in un’intervista a La Repubblica, dove ha svelato per la prima volta di avere una propria dipendenza per la fatica fisica.

Il figlio di Silvio Berlusconi ha svelato anche di considerarsi una persona “riservata, ma non timida” e ha affermato di “adorare il rapporto con la gente comune”. “Sono figlio di mio padre”, ha concluso l’ad Mediaset, che il 12 giugno scorso ha dovuto fare i conti con la scomparsa di suo padre(da tempo affetto da una grave forma di leucemia). Dopo i funerali dell’ex premier lo stesso Pier Silvio ha fatto un discorso ai dipendenti Mediaset ringraziandoli per il loro affetto ed esortandoli a tornare a lavoro.

Riproduzione riservata © 2023 - DG