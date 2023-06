Per la prima volta Marracash si è confessato senza filtri in merito alla fine della sua storia con Elodie.

Elodie e Marracash hanno infiammato le riviste gossip con la loro intensa storia d’amore, naufragata ormai due anni fa. Nonostante i due si siano separati pacificamente e si considerino “parte della stessa famiglia”, Marracash ha confessato che nel suo futuro non si augurerebbe un’altra storia come quella vissuta con la cantante.

“È una cosa che non rifarò mai più. Poi non ti sganci mai più. C’è ancora gente che ne scrive e sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco ma non fa per me tutto questo tam tam mediatico o il fatto che se ne parli continuamente, diventa una storia in cui la gente dice sempre la sua, critica, rompe”, ha ammesso Marracash durante un’intervista di Gianluca Gazzoli.

Marracash

Marracash: la verità su Elodie

Marracash ha rotto il silenzio sul conto della sua importante storia d’amore con Elodie e il crescente e ingiustificato tam tam mediatico nei loro confronti. Oggi la cantante sembra aver ritrovato la felicità accanto ad Andrea Iannone (con cui si sarebbe trasferita in Svizzera) mentre il rapper ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata (e infatti non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente o se sia single). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

