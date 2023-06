L’Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi, ha rotto il silenzio dopo aver annunciato l’improvvisa scomparsa di sua madre.

Cristina Fogazzi alias L’Estetista Cinica ha annunciato via social la scomparsa di sua madre e, dopo alcuni giorni di silenzio, ha pubblicato alcune stories per ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto durante questo difficile momento (compresa la sua community social). L’imprenditrice ha affermato che tornerà sui social quando si sentirà pronta a gestire le critiche e i commenti ricevuti da parte dei leoni da tastiera sulla gestione del suo lutto.

“Non ho voglia di leggere il parere di tizia o caio sulla mia gestione del lutto. Mi è bastato quello che ha scritto che la morte di mia madre era una strategia per il lancio di make up per farmi inorridire”, ha spiegato nelle sue stories.

Cristina Fogazzi

Estetista Cinica: il messaggio dopo il lutto

L’Estetista Cinica ha pubblicato una serie di stories per ringraziare tutti coloro che, in questi ultimi giorni, le hanno dimostrato il loro supporto e la loro vicinanza a seguito della tragica scomparsa di sua madre. “Grazie per tutti i messaggi di supporto. Mi avete commossa e abbracciata. Sono scappata al mare. Sto bene ma (…) aspetto di avere la forza per farmi scivolare tutto addosso”, ha scritto nelle sue stories via social. La tragica notizia aveva raggiunto l’imprenditrice mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con i suoi amici.

Riproduzione riservata © 2023 - DG