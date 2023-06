Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, ha annunciato via social l’improvvisa e dolorosa scomparsa di sua madre.

Cristina Fogazzi (meglio nota come l’Estetista Cinica) ha annunciato via social di aver perso sua madre e ha anche affermato di voler prendere una pausa dai social per poter riordinare i suoi pensieri in quello che senza dubbio è un momento per lei di grande dolore.

“Devo riordinare pensieri e dolore. Ci vedremo quando l’avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo”, ha scritto la famosa influencer.

Estetista Cinica: la madre è morta

Attraverso i social l’Estetista Cinica ha annunciato la scomparsa di sua madre, venuta a mancare in maniera improvvisa mentre lei si trovava in vacanza con alcuni amici. “Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e che mi proteggono sempre”, ha scritto in una story via social.

La madre dell’influencer e imprenditrice era malata da tempo e più volte Cristina Fogazzi aveva parlato della sua situazione via social, denunciando anche le difficili condizioni che si troverebbero a vivere alcuni anziani all’interno degli ospedali. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le stanno esprimendo in queste ore la loro solidarietà e il loro calore.

