Elisabetta Canalis sta cercando di riavvicinarsi alla sua ex amica, Maddalena Corvaglia? Sull’indiscrezione è intervenuto Alberto Dandolo.

Sui social circolano da giorni indiscrezioni in merito a un presunto riavvicinamento tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e sembra che l’ex velina mora abbia postato una foto in cui era ritratta in compagnia dell’ex migliore amica proprio per ristabilire con lei un contatto. A quanto pare però, Maddalena Corvaglia non sarebbe dello stesso avviso e a tal proposito Alberto Dandolo ha fatto sapere su Dagospia:

“Dite a Elisabetta Canalis che può postare su Instagram tutte le foto del suo album privato che la ritraggono con Maddalena Corvaglia! Non c’è trippa per gatti: Maddy non ha intenzione nemmeno di guardarla col binocolo”.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: l’addio a Maddalena Corvaglia

Da tempo si vocifera che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia possano avere un riavvicinamento in corso ma, a quanto pare, l’indiscrezione non avrebbe avuto riscontri. Secondo Alberto Dandolo l’ex velina bionda non sarebbe intenzionata a riavvicinarsi all’ex velina mora e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.

Le due non hanno mai parlato apertamente delle motivazioni che le hanno spinte alla lite, e in tanti tra i loro fan si chiedono se prima o poi lo faranno.

