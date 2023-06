Giaele De Donà ha fatto sapere di esser stata costretta a farsi aiutare dopo la sua partecipazione al GF Vip.

Dopo la sua partecipazione al GF Vip e un periodo di lontananza dal GF Vip, Giaele De Donà ha annunciato di essersi fatta aiutare da uno specialista a causa di un crollo emotivo da lei vissuto.

“Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita e in un’ora e mezza le ho parlato di tutti i miei problemi”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Ho avuto tanti problemi familiari, uno dopo l’altro, magari un giorno ve ne parlerò. Adesso sono riuscita a staccare un po’ da tutto e a stare di nuovo bene. Quello che mi ha aiutato tanto a superare questo periodo ed essere più serena è stato staccare tutto per dieci giorni”.

Giaele De Donà: il crollo dopo il GF Vip

Per la prima volta Giaele De Donà ha confessato di aver vissuto un crollo emotivo durante la sua permanenza al GF Vip ma non è entrata nei dettagli in merito alla questione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se lo farà.

Durante la sua partecipazione al reality show Giaele ha vissuto un periodo di crisi con il marito Bradford Beck, con cui lei ha ammesso di avere una relazione aperta.

