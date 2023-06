Elisabetta Canalis ha postato una seducente foto in bikini sui social e ha scatenato commenti e polemiche.

Elisabetta Canalis si sta godendo il sole della California insieme a sua figlia Skyler Eva e sui social ha pubblicato alcune foto in cui è ritratta in bikini su una spiaggia. Le forme da capogiro dalla showgirl non hanno mancato di sedurre i suoi fan ma c’è anche chi l’ha criticata per il primo piano fin troppo bollente sulle sue parti intime.

“Elisabetta stai scendendo sempre più in basso… visto che c’eri potevi fare il primo piano”, le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Un minuto di silenzio per tutte quelle rimangiate dall’invidia che scriveranno “che volgare” o “sei una mamma” o altre ipocrisie simili!”.

Elisabetta Canalis: la foto in bikini e le critiche

Elisabetta Canalis ha attirato l’attenzione generale sui social mostrando in bikini con le sue forme da capogiro in primo piano. La foto ha generato una marea di critiche da parte di coloro che avrebbero trovato poco decoroso lo scatto, ma la showgirl sembra aver deciso di non replicare ai commenti.

La Canalis ha recentemente ritrovato la felicità in amore accanto all’allenatore Georgian Cimpeanu e dopo il suo addio al marito Brian Perri.

