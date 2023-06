Nel testamento dell’ex premier Silvio Berlusconi sarebbero compresi anche gli insoliti regali a lui fatti da Gheddafi e Putin.

Secondo il Corriere della Sera nel testamento di Silvio Berlusconi non sarebbero compresi solo i beni “comuni” (quali residenze, beni economici e opere d’arte) lasciate dall’ex premier ai suoi eredi, ma anche alcuni insoliti regali da lui ricevuti da alcuni dei suoi migliori amici, come Muammar Gheddafi e Vladimir Putin.

In particolare Gheddafi avrebbe fatto dono all’ex premier di tre cammelli che – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – potrebbero far parte del lascito testamentario dell’ex premier.

Per lungaggini burocratiche l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi è stata rinviata, macontinua a far discutere e in tanti, in rete, si chiedono a cosa corrisponderà esattamente il lascito fatto dall’ex premier ai suoi successori.

Oltre alle ville (tra cui la più famosa, Arcore, che sembra diventerà una sorta di “museo” custodito dalla fidanzata Marta Fascina) e alle opere d’arte, nel testamento di Berlusconi sarebbero presenti anche – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – i cammelli a lui donati da Gheddafi, il letto a lui donato da Putin e inoltre le repliche delle Coppe vinte dal Milan durante la sua presidenza. Sarà vero?

