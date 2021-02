Sophie Codegoni è arrivata alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. Ecco chi ha scelto fra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.

E’ stata registrata il 9 febbraio la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Sophie Codegoni. La tronista e modella italiana ha finalmente fatto chiarezza nel suo cuore e dopo tanti mesi, emozioni e anche qualche litigio, ha deciso con chi, fra Matteo e Giorgio, ha intenzione di proseguire una storia lontano dai riflettori.

La scelta di Sophie Codegoni

Stando alle anticipazioni che ha riportato il Vicolo delle News, la puntata è cominciata con la presentazione in studio dei due nuovi tronisti mentre Sophie ha presenziato, bellissima come sempre, indossando un abito lungo, dorato con paillettes, tacco a spillo e coda di cavallo.

Fonte foto: https://www.instagram.com/sophie.codegoni/?hl=it

Come di consueto sono stati trasmessi i momenti migliori fra lei e i corteggiatori, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura che per l’occasione entrambi hanno indossato lo smoking e in studio, a dare sostegno a Sophie, era presente anche il suo ex collega di trono, Davide con la sua scelta Chiara Rabbi.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

La bionda tronista, dopo svariati mesi di percorso documentato dalle telecamere, ha finalmente annunciato che la sua scelta è ricaduta sul genovese Matteo Ranieri. Quest’ultimo, che è stato sempre molto favorito sia dal pubblico a casa che in studio, le ha risposto di si ed entrambi hanno ballato sulle note del romantico brano, Shallow inaugurando così il loro nuovo percorso d’amore fuori dagli studi di Uomini e Donne.

Con la scelta della giovane Sophie, si è concluso il primo ciclo di tronisti della stagione televisiva 2020/21 di Uomini e Donne. La Codegoni è stata infatti l’ultima ad aver scelto dopo Jessica Antonini a cui è seguito l’abbandono di Gianluca De Matteis e la più recente scelta di Davide Donadei.