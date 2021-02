Andrea Iannone e la figlia di Umberto Tozzi, Natasha, sono stati pizzicati a pranzo insieme a Milano: flirt in corso o semplice amicizia?

Andrea Iannone e Natasha Tozzi, figlia del famoso Umberto, sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si concedono un pranzo a Milano. Il pilota di Moto Gp e la giovane erano soli e dagli scatti pubblicati dalla rivista di Alfonso Signorini si coglie una certa confidenza. Dopo il pranzo, i due piccioncini si sono allontanati a bordo delle rispettive auto. La curiosità dei fan è tanta e tutti vogliono sapere una sola cosa: si tratta di un flirt o di una semplice amicizia?

Andrea Iannone e Natasha Tozzi: è amore?

Il settimanale Chi ha messo a segno un’altra paparazzata degna di nota. I protagonisti sono Andrea Iannone e la figlia di Umberto Tozzi. I due sono stati pizzicati in un locale del centro di Milano, mentre si concedevano un pranzetto decisamente intimo. Con loro, infatti, non c’erano altri commensali.

Dopo aver mangiato, Andrea e Natasha hanno lasciato il locale a bordo delle rispettive automobili. Stando a quanto sostengono i beninformati, Iannone e la Tozzi si sono diretti fuori città, forse proprio a Lugano, dove il pilota ha la residenza.

Un tentativo di despistaggio?

Secondo il racconto che fa la rivista di Alfonso Signorini, dopo aver consumato un pranzo veloce, Andrea e Natasha hanno cercato di depistare i paparazzi. Visti i fotografi, infatti, i due avrebbero lasciato il locale su auto diverse, fingendo di divedere le loro strade.

Il percorso fatto da entrambi, però, li avrebbe portati a lasciare Milano con destinazione Lugano. Pertanto, sembra proprio che i due abbiano deciso di proseguire la giornata e, forse, la serata presso la villa del pilota di Moto Gp.

Al momento, né Andrea e né tantomeno Natasha Tozzi hanno commentato il gossip. Di conseguenza, non possiamo sapere se tra loro sia davvero scoccata la scintilla della passione o meno. Dopo le storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, Iannone cerca di mantenere un basso profilo, tenendosi alla larga da paparazzi & Co. Questa volta non è riuscito nel suo intento, ma la sua bocca resta cucita.