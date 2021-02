Il cantante Nek ha mostrato, per la prima volta, la sua mano dopo quel drammatico incidente con la sega circolare.

Soltanto due mesi fa, l’artista italiano Filippo Neviani in arte Nek, è stato travolto da un brutto incidente che poteva costargli davvero molto caro e che ha interessato principalmente la sua mano sinistra. Come lo stesso cantante aveva dichiarato a Verissimo, in un momento di distrazione si era tagliato la mano con una sega circolare e tutte le dita erano rimaste danneggiate. Oggi per fortuna è stato proprio Nek e attraverso i social network, a mostrare ai fan per la prima volta la sua mano senza filtri e post operazione.

Nek mostra la sua mano dopo l’incidente

La riabilitazione alla mano sinistra per Nek non è ancora del tutto completata ma i progressi sono evidenti ed è lui stesso, con un lungo post su Instagram a mostrarla per la prima volta ai suoi fan con le cicatrici, dopo la lunga operazione subita.

La foto della mano di Nek è stata accompagnata da questa lunga didascalia che segna per il cantante un nuovo inizio ma anche un invito speciale per ricordare a tutti di quanto la vita sia preziosa:

“Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita… e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone”.

“Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasformano tutto. Si, programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”.

Nek a Verissimo: “Sarei caduto in depressione se…”

“L’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà” – aveva così dichiarato Nek ai microfoni di Silvia Toffanin ricordando quei momenti drammatici. L’artista poi aveva anche speso parole sulla sua famiglia e di come questa lo abbia aiutato in un momento doloroso: “Se non avessi avuto vicino l’appoggio di mia moglie e dei miei figli, sarei caduto in depressione”.