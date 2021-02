Esistono ancora coppie innamorate, famose e inseparabili? Ecco 5 esempi di alcune delle coppie più longeve dello star system internazionale.

Nel mondo patinato l’amore sembrerebbe essere ancora più complicato. Sono davvero tanti i matrimoni lampo e le separazioni di cui si sono rese protagoniste del gossip diverse star famose in tutto il mondo ma se da una parte ci sono le coppie che potremmo definire “brevi” dall’altra, per fortuna, ci sono anche tante celebrità che, nonostante il tempo e gli immancabili pettegolezzi, continuano a stare insieme mantenendo fede alla loro promessa di amore eterno. Vi riportiamo di seguito ben 5 esempi di queste unioni, buona lettura.

Cinque coppie inseparabili

In questa lista non potevano di certo mancare gli attori Catherine Zeta Jones e Michael Douglas. Entrambi nati il 25 settembre come 25 sono anche gli anni che li separano (Michael è del 1944 mentre lei è del 1969). Il loro amore dura da circa vent’anni: si sono sposati nel 2000 e hanno dato alla luce due figli. La coppia ha conosciuto un periodo di crisi nel 2013 ma fortunatamente è rientrato e la loro unione continua a gonfie vele, come gli stessi attori confermano anche via Instagram.

Meryl Streep e Don Gummer

Un altro esempio di amore longevo è rappresentato dalla coppia formata da Meryl Streep e Don Gummer insieme da quasi quarant’anni e con ben quattro figli. Lei, attrice di successo e premio Oscar, lui di professione scultore entrato nella sua vita grazie al fratello di lei. E proprio a lui la Streep volle dedicare un ringraziamento pubblico nel 2012 sollevando la statuetta per la pellicola The Iron Lady: “Voglio che mio marito sappia che tutto quello che amo di più nella vita me l’ha dato lui”.

Tom Hanks e Rita Wilson

Tom Hanks e Rita Wilson sono convolati a nozze nell’aprile del 1988, la coppia ha avuto due figli e tutt’oggi continua a mostrarsi sui red carpet affiatati e sorridenti come due innamorati alle prime armi. I due attori hanno superato insieme diverse battaglie, la prima quando alla Wilson è stato diagnosticato un cancro al seno e dopo la guarigione di lei, entrambi sono risultati positivi al coronavirus. La coppia, che si trovava in quel momento in Australia per le riprese del film sulla vita di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, ha spesso documentato la quarantena sui social e una volta guariti sono rientrati nella loro casa a Los Angeles.

Will Smith e Jada Pinkett

Insieme alle coppie che si sono giurate amore eterno e che ad oggi mantengono ancora quella promessa e con non poche difficoltà, c’è sicuramente anche quella formata da Will Smith e dalla sua seconda moglie, Jada Pinkett. Fra alti e bassi, il principe di Bel-Air degli anni ’90 e consorte, hanno infatti mantenuto unita questa relazione anche dopo la confessione di un tradimento, ammesso dalla stessa Pinkett e avuto con il giovane rapper August Alsina quando la coppia era formalmente separata in casa.

Inoltre la famiglia Smith, che ha dato alla luce anche due figli, non ha mai fatto mistero delle problematiche sentimentali vissute nel tempo e di quanto e come si siano aiutati con la terapia psicologica di coppia, chapeau!!!

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick

Concludiamo questa lista con la coppia di attori formata da Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick. I due si sono sposati il 19 maggio del 1997 dopo cinque anni di fidanzamento ed hanno avuto nel 2002 i loro primogenito James Wilkie e successivamente due gemelle, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, nate nel 2009 tramite madre surrogata.

A conferma che il loro matrimonio procede e anche a gonfie vele, è stata proprio la star di Sex and the City che ha letteralmente tirato fuori gli artigli dopo alcune allusioni che aveva fatto il National Enquirer sulla sua unione e che hanno letteralmente scatenato l’ira della nota attrice. Quest’ultima via Istragram aveva risposto per le rime al settimanale statunitense negando ogni voce di crisi o di presunti incontri a Londra fra lei e il marito con tanto di urla in un ristorante e per strada.

“Hey National Enquirer “– aveva scritto Sarah – “Perché non celebrare un matrimonio di 22 anni e una relazione di 27 anni? Perché, nonostante le tue infinite molestie e l’inchiostro sprecato, ci stiamo avvicinando a 3 decenni di amore, impegno, rispetto, famiglia e casa. Ecco il tuo scoop da una fonte affidabile”.