Barbara D’Urso ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma, secondo indiscrezioni, da diversi mesi sarebbe legata ad un uomo.

Barbara D’Urso ha un nuovo fidanzato? Secondo Giornalettismo la conduttrice sarebbe legata da ben due mesi all’assicuratore Francesco Zangrillo (che, nonostante il cognome, non avrebbe alcuna parentela con il professor Alberto Zangrillo dell’ospedale San Raffaele). La conduttrice per il momento non ha confermato né smentito la notizia, ma stando a quanto rivelato da Giornalettismo sarebbe “più innamorata che mai”.

Barbara D’Urso ha un nuovo amore?

Da sempre gelosa della propria vita privata, Barbara D’Urso non ha mai nascosto di avere numerosi ammiratori ma ha sempre affermato di voler mantenere il massimo riserbo sulle sue eventuali liaison.

Barbara D’Urso

A rivelare qualcosa di più sulla vita privata della conduttrice è stato Giornalettismo, che ha svelato una recente (e importante) liaison di Carmelita: da oltre due mesi infatti sarebbe legata a un uomo di nome Francesco Zangrillo, di professione assicuratore. Ora che il rumor è diventato sempre più insistente la conduttrice si deciderà a confermare o smentire l’indiscrezione?

La replica a Memo Remigi

Nei giorni scorsi la conduttrice è finita al centro della bufera per una confessione fatta da una sua ex fiamma, Memo Remigi, che aveva rivelato di esser stato cacciato di casa dalla moglie all’epoca della sua relazione con la D’Urso. La conduttrice ha specificato che lei non si sarebbe mai legata ad un uomo sposato, e che all’epoca dei fatti Remigi sarebbe stato già separato dalla moglie Lucia Russo (recentemente scomparsa).

“La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire ‘ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque”, aveva puntualizzato a Pomeriggio Cinque la conduttrice.