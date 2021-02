Sara Carbonero, giornalista spagnola e moglie di Iker Casillas, è stata ricoverata di nuovo a causa di un tumore maligno.

Nel 2019 Sara Carbonero aveva annunciato pubblicamente di essersi sottoposta a un delicato intervento per rimuovere un tumore ovarico maligno che l’aveva colpito. Purtroppo, dopo mesi di terapia e un netto miglioramento, sembra che la popolare giornalista spagnola abbia avuto una ricaduta.

Sara Carbonero ricoverata per il tumore

Stando a quanto riporta il magazine ABC, Sara Carbonero sarebbe stata ricoverata per la seconda volta a causa del tumore maligno che le era stato diagnosticato nel 2019, e che si sarebbe ripresentato per la seconda volta.

SARA CARBONERO

Al momento la famosa giornalista spagnola non ha commentato la notizia attraverso i suoi canali social, e anche il suo staff ha preferito non far trapelare ulteriori notizie sulle sue condizioni. Stando a quanto riporta FanPage la moglie di Iker Casillas sarebbe disposta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico pur di cercare di sconfiggere la malattia. In tanti, tra i fan sui social, hanno espresso la loro solidarietà e il loro incoraggiamento alla famiglia Carbonero-Casillas, che si trova a dover combattere contro questo ulteriore ostacolo.

La vita privata della giornalista

Sara Carbonero è sposata con l’ex portiere della nazionale Spagnola dal 2016, e i due hanno avuto insieme due figli (Lucas e Martin). Nel 2019 la coppia aveva dovuto combattere anche contro un’altra sfortunata notizia: Iker Casillas infatti era stato colpito da un infarto durante un allenamento. In seguito all’accaduto il portiere ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica.

Poco dopo il malore di Casillas alla giornalista era stato diagnosticato per la prima volta il tumore ovarico. Marito e moglie non si sono persi d’animo, e proprio Casillas ha manifestato via social tutto il suo sostegno nei confronti della Carbonero: “Le donne possono fare qualsiasi cosa”, aveva scritto in un suo post.